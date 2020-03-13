Сухум, , 09:39 — REGNUM Один из шести участников голодовки в Сухуме Джансух Адлейба продолжил акцию 12 марта, требуя внести дополнительные поправки в антикоррупционный закон. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.

«В новую версию закона не включили дедушек и бабушек. Без этого круга родственников этот механизм, который должен работать, как часы, не работает. Пока не настанет такое время, я свою голодовку не прекращу», — заявил журналистам Адлейба

Он рассказал, что остальные участники акции разошлись, когда в парламенте был принят ряд поправок в антикоррупционный закон. Сам Адлейба продолжает также собирать подписи в поддержку своих требований. По его подсчетам, их уже около 10 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, голодовку в Сухуме начали 2 марта трое человек. Со временем к ним их число удвоилось. 12 марта депутаты абхазского парламента в окончательном чтении приняли поправки в закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами», которые обязывают чиновников, депутатов и кандидатов на выборные должности публиковать декларации всех близких родственников, включая братьев, сестер и совершеннолетних детей.

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