Канберра, , 09:34 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о необходимости отмены массовых мероприятий численностью от 500 человек в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 13 марта сообщает The Guardian.

Указ вступит в силу в понедельник, 16 марта. Глава правительства, выступая перед журналистами, подчеркнул, что запрет не распространяется на учебные заведения и пользование транспортом.

Моррисон также призвал граждан страны воздержаться от поездок за границу. Федеральное правительство и правительства штатов поддержали решения премьер-министра.

Напомним, власти Австралии выделили на борьбу с коронавирусом $2 млрд 400 млн. Из этих средств будут создаваться клиники для инфицированных, а также прочие меры, необходимые для сдерживания распространения инфекции.

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