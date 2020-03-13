Куала-Лумпур, , 09:38 — REGNUM Правительство Малайзии запретило въезд в страну прибывающим из трех стран в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Малайзии.

По их словам, с 00:00 13 марта власти Малайзии запретят въезд иностранцам, прибывающим из Южной Кореи, Италии и Ирана.

После 13 марта граждане Малайзии и иностранцы, имеющие вид на жительство и побывавшие в данных странах, будут помещены на двухнедельный карантин.

Известно, что в связи с запретом южнокорейская авиакомпания Korean Air и малайзийская компания Malaysia Airlines приостановили авиасообщение по маршруту Инчхон — Куала-Лумпур до конца марта-апреля текущего года.

По состоянию на 12 марта в Малайзии зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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