Тегеран, , 09:36 — REGNUM 12 марта лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи издал указ высшему генералу Ирана, в котором подчеркивается необходимость создания специального «штаба здравоохранения и лечения» для предотвращения дальнейшего распространения продолжающейся эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем указе, адресованном председателю Комитета начальников штабов вооруженных сил Ирана генерал-майору Мохаммеду Бакери, аятолла Хаменеи первым делом высоко оценил услуги, которые до сих пор оказывали народу Ирана вооруженные силы в их стремлении воспрепятствовать дальнейшему распространению коронавируса.

Аятолла Хаменеи также отметил: «Помимо создания таких лечебных учреждений, как полевые госпитали, лазареты и так далее, вы должны также сосредоточиться на предотвращении дальнейшего распространения этой болезни с помощью всех имеющихся в распоряжении необходимых средств».

»Поскольку есть предположение, что этот инцидент может быть «биологической атакой», эта мера может также быть какой-то формой организации биологической обороны, которая обеспечит национальную мощь и силу», — заявил лидер.