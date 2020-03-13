13 марта 2020 | Время чтения 9 мин

Андрей Маленький, , 10:59 — REGNUM На электронном пульте депутата Государственной думы всего несколько кнопок с наименованием их предназначения. Запутаться невозможно. Основные кнопки — «за», «воздержался», «против» — самые выпуклые. Они расположены ближе всего к нижнему краю пульта. Над ними четыре кнопки поменьше, но расстояние между ними такое, что можно нажимать хоть кулаком, хоть пальцем спортсмена, артиста и депутата А. Карелина — и не промахнешься, и не зацепишь соседнюю кнопку. Под первой кнопкой нестираемая и яркая надпись «выступление», под второй — «вопрос», под третьей — «по порядку ведения», под четвертой — «сервис». Всё ясно и понятно. Хочешь выступить —жми «выступление». Появился вопрос — нажимай на вторую кнопку. Не так идет заседание — дави на «по порядку ведения». Не работает ни одна из кнопок — жми на «сервис». Перепутать можно, только задумав это или задумавшись.

Николай Неврев. Мочалов в кругу почитателей

С нажатия одной из кнопок началось конституционно судьбоносное пленарное заседание Государственной думы 10 марта. Строго по Регламенту председательствующий провел регистрацию присутствующих. Поручил электронной группе вывести на общий экран результаты регистрации. Подтвердил, что кворум есть. Предложил проголосовать за заранее предоставленный всем проект порядка заседания, вначале приняв его за основу, а затем, выяснив, что к нему ни у кого из депутатов нет претензий, предложил принять в целом. Проголосовали. Можно приступать к содержательной работе.

И тут случилось то, чего мало осведомленные граждане России и даже осведомленные граждане России никак не ожидали. Слово «по порядку ведения» попросил депутат Карелин. По Регламенту палаты вне порядка работы заседания Государственной думы каждый депутат может внести процедурный вопрос или потребовать устранения нарушений порядка ведения заседания. Но если кто-либо просит слово «по порядку ведения» еще перед началом обсуждения первого пункта повестки, то единственное, чего можно ожидать в такой ситуации, так это предложения о смене председательствующего. Интрига?

Александр Александрович Карелин Duma.gov.ru

На этот раз никакой интриги не образовалось. Попросив слова «по ведению», депутат Карелин, произнес дословно такие слова: «Дело в том, что Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, она дает нам (кому нам?!) большие полномочия. Очевидно, президент предлагает увеличить роль партий, увеличить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые наши возможности. Спасибо большое». Это конец цитаты.

Дело не в том, что таким публичным высказыванием продемонстрирован образчик депутатского профессионализма, который Конституция рассматривает через призму юридической профессии, а не какой-либо иной. Во-первых, председательствующий был введен в заблуждение, откликнувшись на отображенный сигнал «по порядку ведения» на его дисплее, а депутат обманул и его, и других, намеренно нажав на кнопку «по ведению» вместо кнопки «выступление». Он знал, что если нажмет на кнопку «выступление», председательствующий не откликнется. Депутат грубо нарушил права всех депутатов, только-только проголосовавших за порядок работы, и явочным порядком навязал им свою волю, свой порядок проведения пленарного заседания и обозначил главную для себя тему — перевыборы Госдумы.

Тема конституционных поправок оказалась отодвинутой, а заседание сразу приобрело имидж чисто технического мероприятия. Более того. Депутат фракции конституционного большинства попытался усилить свою точку зрения, выдавая ее за уже общепринятую и чуть ли не проголосованную, по-своему толкуя мысли президента В. Путина, о которых, возможно, знает только сам А. Карелин, так как в открытой печати этих президентских мыслей обнаружить не удалось. Скорее всего, их нет, потому что так малограмотно президент свои мысли не формулировал ни разу и хорошо знает, что парламент — это всё Федеральное собрание, а не только Госдума. И что в Совете Федерации представлено не большинство «нашего населения», а абсолютно всё наше населения, чего господин депутат Карелин не знает. Грубо нарушена статья 45 Регламента: выступающий не вправе нарушать правила депутатской этики — употреблять в своей речи выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям.

Владимир Путин выступает в Думе РФ Duma.gov.ru

Председательствующий на заседании Государственной думы обязан был остановить депутата, предупредить его о недопустимости нарушений сразу нескольких статей Регламента и нарушении депутатской этики. Он обязан был указать, в чем выразилось нарушение Регламента с указанием нарушенной нормы, обязан был исправить фактические ошибки, допущенные в выступлении. При этом председательствующий «не вправе высказывать собственное мнение, комментировать выступления депутатов Государственной думы, давать характеристику выступающим. Если председательствующий считает необходимым принять участие в обсуждении какого-либо вопроса, он записывается в общем порядке для выступления и передает одному из заместителей председателя Государственной думы функции председательствующего до принятия решения по данному вопросу».

В. Володин поступил иначе. Он сразу понял, что депутат Карелин, хотя и прервал ход заседания, но так ничего и не предложил. Если бы это был член оппозиционной фракции, демократичный председательствующий попросил бы его сформулировать предложение конкретно. Володин же начал активно помогать Карелину: «Вы свое предложение оформите в виде поправки, которую планируете предложить для обсуждения?» И в ответ услышал — «да, да, именно так», и сам предложил — оформляйте поправку, а мы ее в соответствии с Регламентом рассмотрим.

Спокойно продолжить заседание не удалось. Вместо того чтобы приступить ко второму чтению закона о поправках к Конституции, началось внутрирядное обсуждение инициативы представителя депутатского большинства. Лидеры фракций принялись перекраивать свои заготовки к выступлениям, чтобы оценить предложение единороссов. Воспользовавшись кнопкой «по порядку ведения», депутаты стали усердно нажимать на нее и затем, естественно, по примеру Карелина использовать ее не по назначению. Начались выступления против предложения единоросса, против самороспуска палаты. И вот здесь депутат Харитонов и дождался от Володина замечания: выступление «не по ведению», но было уже поздно. И этот депутат завершил спич. Отправив Регламент на временный карантин, на этом заседании было уже бесполезно призывать депутатов к регламентному порядку, хотя это и приходилось делать вынужденно и неоднократно.

Неизвестно, чем бы завершилось дискуссия из-за того, что кому-то позволили выступать в стиле «Мы, Николай II», от имени всех принимающих решение, от имени большинства народа. Помог один законопослушный гражданин, после полуторачасового перерыва выступивший на пленарном заседании по существу полемики. О необходимости новых досрочных выборов Государственной думы он сказал следующее: если граждане выскажутся за передачу части полномочий президента Государственной думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок. Следовательно, и Государственная дума должна получить новые, расширенные полномочия немедленно. Имеет ли право действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия? Все юридические легитимные основания для этого есть. Слава богу, что таким законопослушным гражданином оказался и самый авторитетный гражданин — В. Путин. Предложение Карелина и тех, от чьего имени, но не назвав никого поименно, он высказался, оказалось неподдержанным, внерегламентным, но и по сути, и по форме — незаконным. Парламентская революция была предотвращена.

Государственная дума РФ © ИА REGNUM

Регламент — вещь серьезная. В карточной игре нарушение её правил считается шулерством. Нарушение стандартных процедур, установленных процессуальным законодательством, приводит к неизбежной отмене справедливых наказаний за уголовные или административные правонарушения. Нарушение медицинских клинических порядков и рекомендаций неизбежно ведет в конечном счете к инвалидизации пациента. Говорят даже, что многие регламенты и законы написаны кровью. Вспоминают при этом Дракона или Драконта, первого древнеафинского правителя, введшего первые писаные законы, нарушение которых, как правило, каралось казнью.

Статья 101 Конституции РФ предписывает Государственной думе и Совету Федерации обязательно принимать свой регламент. Принимая его, депутаты договорились, что именно он определяет порядок всей деятельности палаты и таким образом расшифровывает «гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления прав и обязанностей депутата, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Регламент Государственной думы был утвержден больше двадцати лет назад. Тогда внутридумское обсуждение его проекта растянулось на десять месяцев, а принятие заняло четыре с половиной часа и потребовало отдельного пленарного заседания палаты, поскольку пришлось обсуждать 480 дополнительных предложений. За последующие годы в Регламент было внесено еще полторы сотни изменений в расчете на то, что если депутатов в ходе пленарных заседаний что-то не устроит в подробно расписанных регламентных процедурах, то они вначале поправят сам Регламент, а потом в соответствии с поправкой осуществят запланированное действие. В конечном счете не в чрезвычайной же ситуации работает Госдума.

Теперь — не по форме, а по существу. Текст поправки А. Карелина, розданный в зале, был таким: «Государственная Дума седьмого созыва в связи с принятием поправки к Конституции Российской Федерации, предусмотренной статьей 1 настоящего закона, вправе двумя третями голосов от общего числа депутатов Государственной Думы принять решение о сокращении срока полномочий Государственной Думы данного созыва». Фактически предложение о принятии такого решения отодвигает практическую реализацию новых конституционных норм, так как для их осуществления потребуется принятие поправок в не менее чем 34 федеральных закона, включая и шесть федеральных конституционных законов. Принятие соответствующих законопроектов отодвинется на время проведения выборов. «Единая Россия» получит конституционное большинство только в одном случае, если ее список возглавит В. Путин. А это — не факт.

«Единая Россия» Дарья Драй © ИА REGNUM

Революционерам-инициаторам самороспуска Думы не писан федеральный закон о федеральном бюджете на 2020 год, которым не предусмотрены федеральные выборы, а вкупе с общероссийским голосованием они потребовали почти тридцать миллиардов рублей внеплановых расходов. Включая и почти двухмиллионные выплаты депутатам за досрочное прекращение «профессиональной» депутатской работы.

Политические фракции других партий могли бы оспорить в Конституционном суде скоропалительное и политически мотивированное решение о сокращении срока конституционных полномочий, никак не вытекающее из содержания поправок. Единственным основанием для того, чтобы досрочные перевыборы были бы объективно необходимы, мог бы стать массовый исход из парламента депутатов, которым было бы запрещено иметь не только иноземное гражданство и счета за границей, но и собственность за рубежом. Но эта поправка не прошла.