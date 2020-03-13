Владивосток, , 08:45 — REGNUM Во Владивостоке рабочие группы Тихоокеанского флота России (ТОФ) и Военно-морских сил Республики Индонезия обсудили подготовку к первому в истории совместному военно-морскому учению. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Планирующая конференция, в ходе которой офицеры управления боевой подготовки отделения международного военного сотрудничества ТОФ обсудили с делегацией Индонезии, возглавляемой капитаном первого ранга Сигитом Сантосом, подготовку к первому российско-индонезийскому военно-морскому учению «Орруда-2020» прошла в доме офицеров Тихоокеанского флота.

В ходе совместной работы представители флотов провели предварительное согласование места проведения морских манёвров, сроков и состава участников.

Помимо деловой части визита, для офицеров военно-морских сил Индонезии, прибывших во Владивосток 10 марта, была организована разнообразная культурная программа. Наибольший интерес у иностранных моряков вызвали посещение музея Тихоокеанского флота и подводной лодки-музея «С-56».