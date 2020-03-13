Каракас, 13 марта 2020, 08:50 — REGNUM Включение швейцарской компании TNK Trading International в санкционный список США является незаконной и произвольной мерой. Об этом написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в своём Twitter.
Названная компания является дочерней для «Роснефти». Власти США утверждают, что она задействована в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
Арреаса подчеркнул, что наложение санкций — это преступление против человечности, и венесуэльская сторона намерена доказать это в Международном уголовном суде. Минситр призвал США уважать международное право и суверенитет Венесуэлы и отменить ограничения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон подверг дочернюю структуру «Роснефти» санкциям, чтобы принудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам.
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