Каракас, , 08:50 — REGNUM Включение швейцарской компании TNK Trading International в санкционный список США является незаконной и произвольной мерой. Об этом написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в своём Twitter.

Названная компания является дочерней для «Роснефти». Власти США утверждают, что она задействована в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

Арреаса подчеркнул, что наложение санкций — это преступление против человечности, и венесуэльская сторона намерена доказать это в Международном уголовном суде. Минситр призвал США уважать международное право и суверенитет Венесуэлы и отменить ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон подверг дочернюю структуру «Роснефти» санкциям, чтобы принудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам.

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