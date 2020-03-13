Омск, , 08:40 — REGNUM Сенатор от Омской области Елена Мизулина поддержала позицию омских депутатов, проголосовавших 12 марта за пакет поправок к Конституции РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

По её словам, поправки в Конституцию направлены на улучшение жизни людей, и в первую очередь это касается социальных обязательств.

«Люди от этого нового закона, благодаря поправкам в Конституцию, только выиграют», — отметила Елена Мизулина.

Она подчеркнула, что после принятия поправок не нужно будет бороться за то, чтобы МРОТ и прожиточный минимум был достойным.

«Это будет гарантированно. Мы выходим на совершенно другой уровень», — резюмировала сенатор.

Напомним, 12 марта на внеочередной сессии Законодательного собрания Омской области депутаты одобрили федеральный закон о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». «За» проголосовал 31 депутат, семь — воздержались.

Читайте также: Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции