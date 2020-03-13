Джуба, , 08:29 — REGNUM Президент Южного Судана Салва Киир объявил о создании переходного правительства, об этом 13 марта сообщают местные СМИ.

Кабинет министров был создан на основании соглашения, достигнутого между главой государства и лидером оппозиции Риком Мачаром. Стороны вели длительную кровопролитную борьбу, прежде чем сели за стол переговоров.

Согласно достигнутым договоренностям, президент сохраняет контроль над 20 министерствами, а оппозиция — над девятью.

Напомним, кризис в Южном Судане начался в декабре 2013 года, когда Киир уволил вице-президента Мачара, что привело к кровопролитным столкновениям между сторонниками двух политиков. В результате нескольких лет внутреннего противостояния погибли десятки тысяч человек, 4 млн покинули страну и стали беженцами.

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