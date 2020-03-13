Пекин, , 08:25 — REGNUM Бывший вице-председатель и генеральный директор крупной инвестиционной компании Пекина был арестован за коррупцию, сообщает 13 марта агентство «Синьхуа».

Как сообщили в Народной прокуратуре Пекина, бывший руководитель компании Beijing Cultural Investment Development Group Co., Ltd. Дай Цзыгэн был арестован. Пекинский надзорный комитет завершил расследование и передал дело прокуратуре, которая и приняла решение арестовать коррупционера.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта на юге Китая был снят со всех занимаемых постов бывший статусный чиновник провинции Хайнань и исключен из Компартии Китая.

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