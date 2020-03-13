Париж, , 08:13 — REGNUM Во время телеобращения к французам президент Эммануэль Макрон попросил людей «старше 70 лет» оставаться дома, чтобы защитить себя от заражения коронавирусом, передает BFM TV.

«Сегодня я прошу всех лиц старше 70 лет, людей с хроническими и респираторными заболеваниями, людей с ограниченными возможностями как можно дольше оставаться дома», — заявил глава государства.

«Они, конечно, смогут покинуть свои дома, но должны максимально ограничить свои контакты», — отметил Эммануэль Макрон.

По данным министерства здравоохранения Франции, из-за коронавируса в стране погиб 61 человек, 2876 инфицированных, из которых 129 человек находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии на неопределенный срок всех школ и университетов в стране.

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