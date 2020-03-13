Чита, , 08:10 — REGNUM Заместителем министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края назначена Елена Шаманская. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 марта в правительстве региона.

Уточняется, что Шаманская с 12 марта в должности замминистра возглавила управление труда и демографической политики краевого минтруда.

Елена Шаманская родилась 24 марта 1978 года в селе Кыра Кыринского района Читинской области. Окончила Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Н. Г. Чернышевского по специальности «психология». Прошла переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 2008 года трудилась в органах занятости населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии Народный хурал (парламент) дал согласие на назначение на должность министра экономики республики Екатерины Кочетовой.

Читайте также: Парламент Бурятии утвердил нового министра экономики