Париж, , 08:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил во время своего телеобращения к жителям страны о закрытии на неопределенный срок всех школ и университетов, передает BFM TV.

Глава государства призвал к «ответственности» и попросил «всех французов» ограничить «самым необходимым» свои поездки, отдавая предпочтение удаленной работе.

«С понедельника (16 марта) и до дальнейшего уведомления детские сады, школы, колледжи, средние школы и университеты будут закрыты», — отметил Эммануэль Макрон.

«Государство возьмет на себя ответственность за компенсацию работникам, вынужденным оставаться дома. Я хочу, чтобы мы также могли защитить наших самозанятых граждан, и поэтому мы примем все меры, необходимые для предоставления этой гарантии на экономическом уровне», — добавил президент.

По словам министра труда Мюриэль Пенико, уже 3600 компаний обратились за пособиями по частичной безработице примерно для 60 000 работников.

Напомним, в настоящее время во Франции зарегистрировано 2876 человек, зараженных коронавирусом.

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