Ульяновск, , 07:46 — REGNUM Глава Ульяновска Сергей Панчин уходит с должности. Об этом он сообщил на экстренно созванной пресс-конференции, пояснив, что поводом для принятия решения стало состояние здоровья.

Мэрия Ульяновска остаётся без руководителя. 67-летний Сергей Панчин, который возглавлял администрацию почти пять с половиной лет — с октября 2015 года, добровольно слагает полномочия. Журналистам он пояснил, что покидает пост «по состоянию здоровья, потому что уже на сегодняшний день достаточно с пяти часов утра работать до позднего-позднего вечера», в том числе в выходные дни.

Сергей Панчин также признался, что решение об отставке «далось тяжело», но «растёт молодёжь, приходит другое время».

Исполнение обязанностей главы Ульяновска возложено на заместителя Владислава Игонина.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Панчин был избран главой Ульяновска 1 октября 2015 года. За него проголосовали 30 из 38 депутатов. За Марину Беспалову, возглавлявшую город ранее, отдали голоса семь человек. Тогда Панчина поддержал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

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