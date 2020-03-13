Бишкек, , 07:41 — REGNUM Государственный департамент США в своем докладе о правах человека в Киргизии за 2019 год раскритиковал киргизстанские власти за «жесткие ограничения свободы слова, включающие блокировку неугодных интернет-сайтов и судебные иски против СМИ».

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«В последние годы правительство, правоохранительные органы и олигархи пытались помешать независимым СМИ свободно работать в Киргизии. Также правительство продолжает жестко контролировать темы, освещаемые в новостях на государственном телевидении», — говорится в документе.

Также американское внешнеполитическое ведомство констатировало наличие в стране политических заключенных, необоснованных арестов, крупных проблем с независимостью судебной системы, коррупции, угроз насилия в отношении лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, торговли людьми, применения правоохранителями пыток и использования принудительного детского труда.

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