Гуанчжоу, Китай, , 07:36 — REGNUM Южная китайская провинции Гуандун предоставила более 300 тыс. бедных учеников региона доступ к 30-гигабайтному пакету данных для обучения в ситуации эпидемии нового коронавируса, сообщает 13 марта агентство Синьхуа.

Ученики могут получить их от местных телекоммуникационных провайдеров и использовать до тех пор, пока не возобновится очное обучение в школах, которое было приостановлено в связи с эпидемией, говорится в официальном документе, выпущенном департаментом образования и администрацией коммуникаций региона.

Провинция также предоставит бесплатный доступ и расширит полосы доступа к сети интернет в домах учеников и работников сферы образования. Начальные, средние и старшие школы Гуандуна переведены на интернет-обучение со 2 марта. Ранее провинция уже выдала 9200 бедных учеников планшеты для обеспечения им доступа к онлайн-обучению. Таким образом власти поддерживают нуждающихся детей.