Берлин, , 06:53 — REGNUM Соглашение об отмене массовых мероприятий всех федеральных землях Германии из-за коронавируса было достигнуто в рамках встречи федерального немецкого канцлера Ангелы Меркель и глав региональных правительств. Об этом 12 марта Меркель заявила на пресс-конференции.

По словам канцлера, у властей еще есть время, чтобы минимизировать «социальные контакты». Ограничения коснутся мероприятий с количеством участников более тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта количество пациентов с коронавирусом нового типа в Германии достигло 2369 человек.

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