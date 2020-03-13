Москва, , 06:38 — REGNUM Специальный консультативный орган диалога Киева и Донбасса будет создан в группе по организации переговоров трехсторонней контактной группы, сообщил 12 марта министр иностранных дел Луганской Народной республики Владислав Дейнего в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, совет планируется создать при политической подгруппе. В него войдут представители сторон конфликта — Украины, Донецкой и Луганской Народных республик.

«Этот механизм позволит подвинуть Украину к принятию решений в вопросах политического урегулирования», — сказал Дейнего.

Предполагается, что в работе совета без права голоса также будут участвовать представители России, Германии, Франции и ОБСЕ.

Добавим, в тот же день советник главы совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо попытался провести в Киеве презентацию так называемой «Национальной платформы примирения и единства». Она была сорвана радикалами, совершившими нападение на советника.

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