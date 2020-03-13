Петропавловск-Камчатский, , 06:32 — REGNUM Депутат Заксобрания Камчатского края Андрей Лиманов убежден в том, что никогда за всю историю России народ так внимательно не изучал Основной закон страны и вносимые в него поправки, как сегодня.

Читайте также: Всероссийское голосование 22 апреля: поправки в Конституцию — все новости

«За всю историю нашего государства наш народ никогда так внимательно не изучал Конституцию, как сейчас. Обсуждение поправок сыграло очень положительную роль. Весь закон о поправках пронизан социальной политикой, он раскрывает суть того, что же является социальным государством. Индексация пенсий и социальных гарантий — это очень важная норма, которая повлияет на благосостояние нашего народа. Очень важный блок — суверенитет нашей страны. Закрепляется, что границы наши незыблемы и что ни в коем случае нельзя даже поднимать вопрос о том, чтобы отчуждать территорию Российской Федерации. Я бы также отметил предлагаемый запрет высшим государственным чиновникам иметь за границей счета, иметь двойное гражданство, вид на жительство», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта Заксобрание Камчатского края большинством голосов одобрило закон о поправках к Конституции РФ.