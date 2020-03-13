Новосибирск, , 06:05 — REGNUM Нагнетание ситуации вокруг отмены массовых мероприятий из-за коронавируса в Новосибирске смысла не имеет, заявил мэр города Анатолий Локоть.

Напомним, что из-за угрозы коронавируса в Новосибирской области отменили ряд массовых мероприятий, в том числе фестиваль «Крымская весна». По словам губернатора региона Андрея Травникова, скорее всего, будут отменены и запланированные на более поздний период форумы «Учебная Сибирь», «Транспорт Сибири» и «Технопром».

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«Ряд мероприятий, которые должны были пройти в Европе (во Франции, Германии), — всё это отменено. У нас контакты здесь отменены, — цитируют «Новосибирские новости» Анатолия Локтя. — Нагнетание ситуации смысла не имеет. Люди пугаются опасности, которой нет. Недооценивать нельзя, но ситуация контролируемая. Ни одного факта заболевания коронавирусом в Новосибирске нет».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что руководителям транспортных предприятий Новосибирской области рекомендовали дезинфицировать салоны автомобилей для профилактики коронавируса.

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