Благовещенск, , 06:01 — REGNUM Глава Приамурья Василий Орлов предложил голосование по поправкам к Конституции России, которое запланировано на 22 апреля, совместить с обсуждением вопросов местного значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Василий Орлов отметил, что было бы неплохо максимально использовать день голосования 22 апреля также и для решения вопросов местного самоуправления, для чего попросил местных руководителей ответственно отнестись к организации голосования и вовлечению населения к обсуждению вопросов местного значения.

«В частности, можно выбрать территорию для благоустройства. В ближайшей перспективе у области появилась возможность направить на места серьёзные суммы на благоустройство в рамках так называемого проекта «Народный бюджет», — рассказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии депутат сдала свой мандат, протестуя против поправок к Конституции РФ.