Петропавловск-Камчатский, , 05:54 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко убежден: Конституцию РФ 1993 года писали под диктовку «засевших в Кремле американцев».

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Утром 13 марта 2020 года Законодательное собрание Камчатского края большинством голосов одобрило внесение изменений в Конституцию России.

«Вспомните, в какой период писалась Конституция России 1993 года. Это был переломный момент после развала Советского Союза, когда люди жили совершенно по-другому. Не было санкций, мобильных телефонов, интернета, пропаганды нетрадиционных отношений, попыток переписать историю и принизить роль советского народа в Победе над фашистской Германией и её союзниками. Тогда многие нормы Конституции писались под диктовку наводнивших Кремль американских советников. Именно их стараниями обществу внушили мысль, что Конституция — это такое «священное писание», которое нельзя трогать и пересматривать», — привело слова Валерия Раенко ИА Кам 24 .

По мнению Раенко Конституция РФ 1993 года — долгожитель, она просуществовала почти 25 лет, при этом, в мире, по данным Раенко, конституционные нормы проходят в среднем 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Госдума РФ в третьем чтении приняла закон об изменениях в Конституцию РФ. 22 апреля граждане России должны будут вынести своё решение по этому поводу.