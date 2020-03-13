Якутск, , 05:07 — REGNUM Депутат Госсобрания Якутии Сулустана Мыраан (фракция «Справедливая Россия») сдала депутатский мандат во время внеочередного заседания, на котором рассматривался вопрос по принятию поправок к Конституции РФ.

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Решение сложить депутатские полномочия Сулустана Мыраан приняла в связи с личным несогласием предлагаемых поправок к Конституции РФ.

«Да, сложила полномочия. Конституция — это основополагающий документ, фундамент, на котором строятся законы. Считаю, что поправки по основным статьям, которые внёс президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов — чушь!», — цитирует теперь уже экс-депутата «Якутия.Инфо».

По словам Мыраан, при обсуждении поправок народным депутатам слова не дали.

«Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», — добавила она.

По информации издания, Сулустана Мыраан активно поддерживала и защищала шамана Габышева в акции «Он нам не царь».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не стали возбуждать уголовное дело против самопровозглашённого шамана Александра Габышева, который шёл на Москву с целью «изгнать Путина».

Обвинение по статье о призывах к экстремизму также предъявлено не было, а мера пресечения была снята.

Депутаты Якутии при рассмотрении поправок к Конституции РФ на внеочередном заседании 12 марта высказали своё недовольство по некоторым пунктам. Успокоил народных избранников глава республики Айсен Николаев. Тем не менее, председатель Госсобрания Пётр Гоголев заявил, что после утверждения поправок он обратится в Конституционный суд РФ.