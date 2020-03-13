Вашингтон, 13 марта 2020, 04:28 — REGNUM Опасность распространения коронавируса COVID-19 стала темой телефонного разговора между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом, 13 марта сообщает японское общественное телевидение.
Стороны обменялись информацией о положении дел в их странах, и выразили готовность оказывать друг другу помощь.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Олимпийские игры в Токио — 2020 необходимо перенести на один год из-за опасности коронавируса.
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