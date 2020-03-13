Пекин, , 04:21 — REGNUM Китайские журналисты выступили против дискриминации их со стороны правительства Срединных Штатов, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

Всекитайская ассоциация журналистов выступила с заявлением, в котором выразила решительное осуждение и жесткий протест против несправедливым дискриминационным мерам, принимаемым Соединенными Штатами против китайских журналистов, пребывающих в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Всекитайская ассоциация журналистов уже выражала протест против дискриминации китайских СМИ в США. Речь касалась дискриминационных мер, которые были введены Госдепартаментом США — ужесточения правил работы китайских журналистов в стране.

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