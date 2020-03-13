Пекин, , 04:01 — REGNUM Церемония поминовения китайского революционера Сунь Ятсена прошла в Пекине в 95-ю годовщину смерти вождя, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

Церемония прошла в парке Чжуншань, названного в честь Суня. В ней приняли участие представители всех сфер жизни Пекина. Минутой молчания почтили великого китайского политического деятеля участники мероприятия, прежде чем трижды поклониться его статуе.

Венки и цветочные букеты от Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), Центрального комитета Революционного комитета Гоминьдана, Управления объединённого фронта ЦК КПК, Пекинского муниципального правительства и Пекинского муниципального комитета Революционного комитета Гоминьдана были возложены к статуе.

Суть Ятсен родился в 1886 году, скончался — в 1925 году. Он известен, как великий революционный государственный деятель Китая, сыгравший ключевую роль в революции 1911 года, которая положила конец более чем 2000 годам феодального правления в Китае.