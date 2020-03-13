Мадрид, , 03:26 — REGNUM Лидер ультраправой партии Испании «Вокс» Сантьяго Абаскаль заболел коронавирусом COVID-19. Об этом 12 марта политик написал в Twitter.

Он добавил, что продолжит работу из дома. Ранее коронавирус был выявлен у двух однопартийцев Абаскаля.

Как сообщало ИА REGNUM, количество пациентов в Испании с диагнозом коронавирусная инфекция достигло 3,1 тыс. человек, 84 из них — скончались.

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