Москва, , 03:29 — REGNUM Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей, Атлантического океана. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточняется, продолжительность полётного задания составила более 15 часов. Во время следования по маршруту экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе с воздушного заправщика Ил-78.

Российские ракетоносцы на отдельных этапах выполнения задания сопровождали истребители НАТО: F-16 ВВС Норвегии и Typhoon королевских ВВС Великобритании.

Напомним, экипажи дальней авиации ВКС России в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей.

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