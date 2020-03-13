Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Источники не назвали, по чьим позициям был открыт огонь и какие цели была атакованы американскими войсками. В то же время пресс-служба Пентагона утверждает, что США нанесли «высокоточные удары» по складам с оружием группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке. По версии американского минобороны, удары носили якобы оборонительный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта президент США Дональд Трамп обвинил иранские власти в причастности к ракетной атаке на военную базу Эт-Таджи в Ираке. Он заявил, что удары наносила повстанческая группировка, которую якобы поддерживает Иран.

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