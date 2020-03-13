Владивосток, , 03:01 — REGNUM В Приморье создаётся корпус общественных наблюдателей для работы во время проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

Читайте также: Госсовет Коми не проявил единодушия в голосовании по изменению Конституции

Руководителем рабочей группы Общественной палаты России, создающей корпус наблюдателей, стал Максим Григорьев, пишет АиФ в Приморье. Он рассказал, что задача наблюдателей будет ровно такая же, как и на любых других выборах — контроль за прозрачностью голосования.

«Формирование корпуса наблюдателей начнётся после того, как закон будет подписан президентом. Любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации сможет стать наблюдателем», — рассказал Максим Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, при голосовании за поправки к Конституции России, Госсовет Коми не проявил единодушия в этом вопросе: несколько депутатов проголосовали против.