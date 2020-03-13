Киев, , 02:28 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко не сможет явиться на допрос в Госбюро расследований (ГБР) в связи с тем, что уехал за границу, передаёт 12 марта издание «Страна.ua».

По информации СМИ, Порошенко сбежал с Украины в связи с тем, что в ГБР ему могли вручить подозрение по уголовному делу. О неявке экс-президента ведомству сообщили его адвокаты.

Ранее пресс-служба Госбюро сообщила, что Порошенко вызван на допрос 13 марта в 11:00 (12:00 мск). По какому делу запланирован допрос, в пресс-службе не уточнили. Сейчас он проходит свидетелем по 14 уголовным производствам и подозреваемым по двум делам.