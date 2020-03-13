Брюссель, 13 марта 2020, 02:08 — REGNUM Общенациональный карантин объявлен с 14 марта до 3 апреля в Бельгии наряду с экстренной эпидемиологической готовностью и мобилизацией сферы здравоохранения, 12 марта заявила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес в ходе на пресс-конференции по итогам экстренного заседания совбеза государства.
Решение предполагает закрытие почти всех объектов и остановку всех служб за исключением медучреждений, магазинов, общественного транспорта и экстренных служб.
Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому, а образовательным учреждениям ввести дистанционное обучение для учащихся.
Как сообщало ИА REGNUM, число заболевших коронавирусной инфекцией в Бельгии составляет 314 человек.
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