Брюссель, , 02:08 — REGNUM Общенациональный карантин объявлен с 14 марта до 3 апреля в Бельгии наряду с экстренной эпидемиологической готовностью и мобилизацией сферы здравоохранения, 12 марта заявила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес в ходе на пресс-конференции по итогам экстренного заседания совбеза государства.

Решение предполагает закрытие почти всех объектов и остановку всех служб за исключением медучреждений, магазинов, общественного транспорта и экстренных служб.

Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому, а образовательным учреждениям ввести дистанционное обучение для учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, число заболевших коронавирусной инфекцией в Бельгии составляет 314 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажирам лайнера в бельгийском порту разрешили сойти на берег