Бразилиа, , 01:44 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару, который после сдачи анализов на COVID-19 находится под медицинским наблюдением, собирается обратиться к бразильским гражданам, 12 марта передает агентство Рейтер.

Обращение должно начаться в 20:30 (13 марта 02:30 по московскому времени).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Жаир Болсонару сдал анализ на наличие в организме коронавирусной инфекции после обнаружения у сотрудника администрации бразильского президента заболевания COVID-19.

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