Хельсинки, 13 марта 2020, 01:28 — REGNUM Благодарность за эффективную борьбу с распространением коронавируса объявил России президент Финляндии Саули Ниинистё, 12 марта в интервью телерадиовещательной корпорации YLE.
Президент подчеркнул, что РФ очень серьезно относится к проблеме. Глава Финляндии также отметил важность проверок пассажиров на наличие высокой температуры, которые осуществляются российской стороной в поездах между финской столицей и Санкт-Петербургом.
Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Финляндии достигло 109.
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