Москва, , 00:42 — REGNUM На прошедшей неделе 32 летательных аппарата иностранных государств (28 самолётов-разведчиков и четыре БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 13 марта опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО на перехват возможных нарушителей государственной границы России не вылетали.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 257 лётных смен на 73 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 500 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 19,2 тыс. практических мероприятий, а также более 2,7 тыс. занятий по вождению (из них 49% — ночью) на 145 полигонах. Десантниками было выполнено более 4,6 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 90 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа были отремонтированы и поставлены в войска танки Т-72БЗ, боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортёры БТР-82А.