Браззавиль, , 23:58 — REGNUM О нарушении перемирия в Ливии и поставках иностранного оружия в эту страну заявил 12 марта премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад, сообщает «Альжери Пресс Сервис».

На встрече представителей Африканского союза в Республике Конго, посвящённой Ливии, он отметил, что иностранные государства так и поставляют в Ливию оружие.

Джеррад «Алжир настаивает на ответственности Совета Безопасности ООН за установление мира и безопасности в Ливии путём прекращения и иностранного вмешательства, и поставок оружия сторонам конфликта».

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Напомним, режим прекращения огня в Ливии действует с 12 января 2020 года — между Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией.

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