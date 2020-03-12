Браззавиль, 12 марта 2020, 23:58 — REGNUM О нарушении перемирия в Ливии и поставках иностранного оружия в эту страну заявил 12 марта премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад, сообщает «Альжери Пресс Сервис».
На встрече представителей Африканского союза в Республике Конго, посвящённой Ливии, он отметил, что иностранные государства так и поставляют в Ливию оружие.
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Напомним, режим прекращения огня в Ливии действует с 12 января 2020 года — между Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией.
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