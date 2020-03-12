Саранск, , 23:32 — REGNUM Депутаты Госсобрания Мордовии поддержали закон о поправках к Конституции, который ранее был одобрен Госдумой и Советом Федерации. «За» поправки проголосовало 36 депутатов, двое — воздержались, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе сессии перед депутатами выступил глава республики Владимир Волков.

Он отметил, что сейчас в обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Поэтому решение президента РФ Владимира Путин о вынесении поправок на всенародное голосование продиктовано самой жизнью.

«Вы видите, как быстро меняется мир, какой он сложный и во многом непредсказуемый. Поэтому если мы хотим двигаться дальше — нужна Конституция, адекватная времени и уровню развития страны», — уверен Волков.

Он подчеркнул, что апрельское голосование откроет новый этап в истории России. Волков заявил, что главный смысл обновлённой Конституции — не абстрактные юридические нормы, а закреплённые в Основном законе страны социальные гарантии для работающих и пенсионеров, для детей и семей с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта внесение поправок в Конституцию, которая действует уже более 26 лет, одобрили 2/3 региональных парламентов страны. Всенародное голосование о поправках к Конституции состоится 22 апреля.