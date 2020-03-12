Рига, , 23:16 — REGNUM В случае вспышки эпидемии COVID-19 Латвия готова перепрофилировать 1000 больничных коек. Об этом, как пишет портал Diena. lv, заявила руководитель Центра медицинской помощи жертвам катастроф при Службе неотложной Скорой помощи (NMPD) Дита Хейберга.

Хейберга обратилась к антикризисному центру правительства страны с просьбой создать больший объем ресурсов, а также выделить дополнительные средства на закупку дезинфекции и аппаратов искусственного дыхания.

Она сообщила, что Латвия присоединилась к 20 государствам ЕС, чтобы вести закупки совместно. По ее словам, в данный момент все ответственные службы страны работают в точном соответствии с государственным планом медицинской помощи при катастрофах.

Так, одиннадцать стран в Латвии объявлены государствами «высокого риска». Это Китай, Южная Корея, Иран, Япония, Сингапур, Италия, Испания, Германия, Австрия и Швейцария. А также создан список стран, куда следует путешествовать лишь в случае крайней необходимости. В их числе США, Великобритания, Канада, Таиланд и др.