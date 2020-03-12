Ростов-на-Дону, , 23:16 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя поправки к Конституции РФ, которые сегодня, 12 марта, на внеочередной сессии одобрили депутаты донского парламента, отметил, что принятие изменений станет мощным шагом к обеспечению благополучного будущего страны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

«Смысл конституционных изменений — надежно защитить суверенитет нашего государства, закрепить в основном законе главные социальные и ценностные приоритеты. Принципиально важно, что, опираясь на обновленную Конституцию, мы сможем продолжить курс президента РФ по развитию государственности», — отметил Голубев.

Губернатор особо отметил социальное значение поправок и призвал народных избранников активно включиться в обсуждение нововведений с жителями Дона.

ИА REGNUM напоминает, что 47 депутатов Законодательного собрания Ростовской области ободрили поправки к Конституции РФ, шестеро воздержались, один проголосовал против.

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