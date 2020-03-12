Иерусалим, , 23:10 — REGNUM Попытки ракетной атаки со стороны сектора Газа в направлении Израиля 12 марта не было, сообщает израильская армия обороны.

Отмечается, что срабатывание сирен 12 марта оказалось ложным. Израильские системы ПВО пытались перехватить ракеты, но оказалось, что произошла «неправильная идентификация» цели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские военные 12 марта заявили, что на юге страны сработали сирены воздушной тревоги, которые обычно звучат при ракетной атаке.

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