Йошкар-Ола, , 23:04 — REGNUM Депутаты Госсобрания Марий Эл на сессии 12 марта подержали закон о поправках к Конституции. Причём «против» не высказался ни один из парламентариев, «за» проголосовали 36 депутатов, шестеро — воздержались, сообщает ИА REGNUM.

Рассмотрению документа на сессии предшествовало его обсуждение на Дне депутата, на заседаниях всех комитетов и президиума республиканского парламента.

Перед окончательным принятием решения к депутатам обратился глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, который представляет республику в Сенате. Он отметил, что в дискуссиях по вопросам изменения Основного закона страны часто спрашивали: зачем вообще менять Конституцию?

«Первое, мы не меняем Конституцию. Первая, вторая, девятая главы, которые определяют основы конституционного строя, права, свободы граждан Российской Федерации, порядок изменения Конституции остаются неизменными», — пояснил парламентарий.

Эти поправки будут внесены в действующую Конституцию, и она продолжит действовать. Внесение поправок продиктовано временем, что Косачёв назвал модернизацией и модификацией, изменился и мир вокруг. Поправки являются реакцией на развитие страны, обобщением пройденного пути и целеполаганием на стратегическую экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поправки к Конституции поддержали депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. После этого внесение изменений в Основной закон страны одобрили более 2/3 региональных парламентов в РФ. 22 апреля поддержать или не согласиться с поправками смогут жители России в ходе всенародного голосования.