Рига, , 22:47 — REGNUM 12 374 жителя Даугавпилсского района Латвии приняло участие в общественном обсуждении относительно расширения военного полигона Лес Мацкевичи. Об этом пишет портал Sargs.lv.

По данным журналистов, в планах министерства обороны Латвии переоборудовать под свои нужды территорию в 2063 гектара, расположенную в округах Ваболе, Ликсне и Малиновой Даугавпилсского района.

Полигон Лес Мацкевичи расположен вблизи границ Латвии с Россией и Белоруссией. При этом на официальном портале министерства обороны Латвии не указано число жителей, возражающих или поддерживающих планы военного ведомства по обновлению полигона.

Зато на даугавпилсском портале Gorod. lv от 24 февраля 2020 года сказано, что более 10 000 жителей в опросе, организованном депутатом районного муниципалитета Янисом Вагалисом, высказались против планов развития полигона.