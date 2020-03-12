Казань, , 22:45 — REGNUM Государственный совет Татарии подержал федеральный закон о поправке к Конституции РФ. Однако депутаты не были единодушны, «за» проголосовали 78 парламентариев, один — «против», семеро депутатов воздержались, сообщает ИА REGNUM.

По словам главы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина, смысл предложенных поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов страны.

Он отметил, что в преддверии обсуждения депутатами закона в Госсовет поступило множество обращений от неравнодушных избирателей.

Глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов отметил, что коммунисты внесли 180 поправок, 15 — по важнейшим вопросам, одним из которых партийцы считают национализацию природных ресурсов. Он добавил, что приняв за основу предложения КПРФ, которые закрепляли дополнительные социальные гарантии и обеспечивали «рывок вперёд», «партия власти» их «заблокировала».

Как сообщало ИА REGNUM, действующая Конституция была принята 27 лет назад, но с развитием государства и общества ее отдельные нормы требовали изменений. При разработке поправок к Основному закону страны частично или полностью были дополнены 46 статей. Общенародное голосование для окончательного принятия закона назначено на 22 апреля.