Минск, , 22:30 — REGNUM Запрещающие шествие «Бессмертного полка» в Белоруссии могут страдать личностными расстройствами, быть психологически травмированными с детства. Такое мнение высказал в ходе состоявшейся 12 марта в Минске пресс-конференции председатель белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств Иосиф Кругликов, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Кругликов обратил внимание на нерациональность и ущербность поведения отдельных чиновников, препятствующих проведению шествий «Бессмертного полка» в Белоруссии. По мнению общественника, в таком ракурсе уместно рассмотреть деятельность чиновников вроде специалиста главного управления юстиции Мингорисполкома Оксаны Драчан.

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Сославшись на мнение знакомого психолога, Кругликов предположил, что у противников «Бессмертного полка» с самого детства мог вырабатываться «некий антагонизм» на почве зависти к другим детям, у которых была возможность держать за руку отцов или дедов, награждённых медалями и орденами. Будь то фронтовики, или партизаны, или награждённые за трудовые подвигу в тылу — они были объектами почитания и гордости детей, особенно во время массовых мероприятий. Те же дети, у которых не было в роду таких награждённых, комплексовали.

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«Ты смотри — у них есть отцы с орденами, медалями, а у меня никого нету, — рассуждал Кругликов. — И он в детстве сохранил какое-то чувство такое, своеобразное».

Председатель белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других государств, активист «Бессмертного полка» добавил: «Психология работает детского синдрома — отношение к этому всему (шествиям «Бессмертного полка», — прим. ИА REGNUM), учитывая, что у многих нет родителей, которые награждены, воевали, принимали участие в партизанском движении».

«Этот антагонизм выстраивается на детском синдроме», — уверен Кругликов.

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«Я говорю про девочку, которая нас не зарегистрировала», — уточнил он, пресекая домыслы о личности, препятствующей государственной регистрации ОО «Бессмертный полк» в Белоруссии.

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