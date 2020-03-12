Казань, , 22:23 — REGNUM В связи с распространением коронавируса глава Татарии Рустам Минниханов отменил все зарубежные рабочие поездки. Об этом сообщила глава пресс-службы руководителя республики Лилия Галимова.

Причём отменены и поездки госслужащих республики.

«По каждому планировавшемуся визиту достигнута договорённость о переносе на более позднее время», — цитирует Галимову «Бизнес-online». Однако она уточнила, что поездки отложены на неопределённый срок.

Как сообщало ИА REGNUM, этапы Мировых серий по синхронному плаванию и прыжкам в воду переносятся на осень. Международная федерация плавания (FINA) совместно с организаторами соревнований в Казани приняли совместное решение не проводить весной спортивное мероприятие. Такое решение также связано с объявленной накануне ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) пандемии коронавируса.

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