Бразилиа, , 22:12 — REGNUM Результаты анализов на наличие COVID-19 у бразильского президента Жаира Болсонару будут готовы 13 марта, пишет Globo.

Уточняется, что Болсонару сдал анализы на новый вирус 12 марта — после того, как выяснилось, что он на днях контактировал с заражённым COVID-19 главой пресс-службы Фабио Вайнгартеном.

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Напомним, жена Вайнгартена сообщила 12 марта, что он заражён коронавирусом. Эта новость получила широкий резонанс из-за того, что бразильский чиновник участвовал в недавних переговорах с американским руководством.

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