Сыктывкар, 12 марта 2020, 21:36 — REGNUM Поправки в Конституцию сегодня были одобрены большинством голосов депутатов Госсовета Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
Закон о поправках поддержали 22 депутата законодательного органа региона, два народных избранника проголосовали против, двое — воздержались.
Голосование по поправкам председатель Госсовета Надежда Дорофеева назвала «исторической миссией»:
Как сообщало ИА REGNUM, всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию состоится 22 апреля.
Напомним, действующая Конституция была принята 27 лет назад, но с развитием государства и общества ее отдельные нормы требовали изменений. Частично или полностью были дополнены 46 статей Конституции.