Сыктывкар, , 21:36 — REGNUM Поправки в Конституцию сегодня были одобрены большинством голосов депутатов Госсовета Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Закон о поправках поддержали 22 депутата законодательного органа региона, два народных избранника проголосовали против, двое — воздержались.

Голосование по поправкам председатель Госсовета Надежда Дорофеева назвала «исторической миссией»:

«Эти поправки необходимы, своевременны и обеспечат развитие нашего государства на ближайшую временную перспективу. Конечно, большая их часть носит социальный характер. Это поправки в отношении поддержки семей и детства, трудозанятости, социальные гарантии, медицина — все то, что беспокоит людей. Кроме того, важной инициативой, я считаю, и защиту суверенитета страны, где речь идёт о недопустимости отчуждения территорий России», — сообщила спикер парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию состоится 22 апреля.

Напомним, действующая Конституция была принята 27 лет назад, но с развитием государства и общества ее отдельные нормы требовали изменений. Частично или полностью были дополнены 46 статей Конституции.