Москва, , 21:34 — REGNUM Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового глобального кризиса, который может быть очень чувствительным. Об этом сегодня, 12 марта, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по финансовым рынкам.

«Я хочу уже сказать полноценно, что, скорее всего, мы стоим на пороге кризиса… Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным», — сказал Кудрин.

Кудрин считает, что в 2020 году при достаточно длительной эпидемии коронавирусной инфекции мировая экономика сильно замедлится и рост или вообще не будет расти.

Глава Счетной палаты напоминает, что драйвером мировой экономики после финансового кризиса 2008 года стал Китай. Однако сейчас коронавирус сильнее всего ударил именно по Китаю.

Стоит отметить, что действительно с начала года экономическая активность в мире несколько замедлилась из-за остановки ряда производств в Китае.

Экономические индексы во всем мире поползли вниз. Затем был нанесен удар по рынку нефти, где произошел развал соглашения ОПЕК+. Это привело к падению мировых цен на нефть, далее началось обвальное падение торговых площадок.