Рига, , 21:32 — REGNUM Представители Альтернативного альянса заботы о детях Латвии выступают против возможности иностранцев усыновлять латвийских детей. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на письмо, адресованное Комиссии Сейма (парламента) по общественным делам и правам человека, премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу и министру благосостояния Рамоне Петравиче.

В письме говорится, что на одном из сайтов выявлена информация, когда агентство из США предлагает для повторной адаптации детей из Латвии.

«Решение латвийских властей об усыновлении детей конкретной семьёй является окончательным не может быть пересмотрены, — говорится в письме. — Дети в дальнейшем не могут передаваться в другие семьи. Такая практика совершенно недопустима».

Правозащитники считают, что в случае передачи уже усыновленных детей в другие руки несовершеннолетние испытывают «отчуждение и чувство брошенности».

Как передавало ИА REGNUM, 4 марта 2020 года Комиссия Сейма Латвии по общественным делам и правам человека концептуально поддержала запрет или введение моратория на усыновление детей иностранцами, до того момента, когда будут выработаны новые правила адаптации.