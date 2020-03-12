Минск, , 21:26 — REGNUM Координаторы акции «Бессмертный полк» в Минске готовы праздновать День Победы вместе с участниками организованного властями Белоруссии шествия «Беларусь помнит», считая недопустимым противопоставление граждан по признакам убеждений, языка и прочим особенностям. Об этом в ходе состоявшейся 12 марта пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, заявил секретарь-координатор белорусского республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников.

Говоря о том, как воспринимать обе акции в контексте заявления Александра Лукашенко о том, что Отечественные войны — «не наши войны», координаторы шествия «Бессмертного полка» в Минске не высказали однозначного мнения. Выступая перед журналистами, Леонид Школьников заявил: «Мы ни в коем случае не собираемся воевать с теми гражданами Республики Беларусь, которые считают, что память должна быть сугубо республиканской. Это их мнение, они имеют право его отстаивать, они имеют право действовать в соответствии со своим мнением. Но мы требуем, чтобы наше мнение и наши законные действия уважали, чтобы нам не препятствовали».

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«Мы считаем, что «Бессмертный полк» в Белоруссии — мероприятие органичное, историческое», — подчеркнул он.

Школьников сказал: «На территории Белоруссии в Великой Отечественной войне погибли советские люди самых разных национальностей и республиканского гражданства. Белоруссия и это должна помнить».

Размышляя на тему различий между республиканской официозной акцией и международной, коей является шествие «Бессмертного полка», Школьников обратился к проблеме трактовки местными националистами акции «Бессмертный полк» как «российской и едва ли не угрожающей независимости постсоветской республики». Он напомнил о Конституции СССР 1977 года, в которой было зафиксировано: республики Советского Союза являются суверенными.

«И в другой статье Конституции было записано: Советский Союз гарантирует суверенитет советских республик», — добавил секретарь-координатор республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза».

БССР в годы Великой Отечественной войны была освобождена силами всего Советского Союза, и тем самым, считает Школьников, был спасён её суверенитет. «Такой степени защиты суверенитета, какой был у нас в Советском Союзе, нет у нас сегодня, — констатировал он. — Это беда нашего народа. Помнить надо и о том, что «белорусы сражались за Россию, за Украину и так далее».

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«Президент однажды хорошо сказал: «Нельзя приватизировать Победу». А у нас получается, что наши чиновники и некоторые люди мыслят по-другому. Имеют право так мыслить. Но нельзя свои взгляды навязывать другим людям и препятствовать им, — уверен Школьников. — У нас в Конституции написано: каждый имеет право иметь своё мнение, отстаивать своё мнение и право на распространение его. Вот мы и хотим распространять наше мнение о победе советского народа над европейским фашизмом во главе с гитлеровской Германией в форме общественного объединения «Бессмертный полк».

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Две акции — «Беларусь помнит» и «Бессмертный полк», по словам Школьникова, не повод для спекуляций. Он отметил: «Мы против, чтобы разжигали межнациональные розни, и против, чтобы разжигали гражданские розни в Республике Беларусь».

В качестве примера «разжигания» он обратился к проблеме административного сокращения использования государственного русского языка в Белоруссии. Он напомнил, что в законодательстве Белоруссии закреплён статус государственных языков за двумя языками — русским и белорусским.

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«Русский язык, на котором разговаривает вся белорусская нация, не является национальным языком белорусского народа? Является! Это зафиксировано у нас в виде государственных двух языков», — заявил общественник.

Школьников привёл в пример Минский метрополитен, где объявления делаются на белорусском и на английском языках. Представитель белоруской общественности задался вопросом: «Простите, у нас какое двуязычие — белорусско-русское или белорусско-английское уже? Безобразие!».

По мнению Школьникова, «надо ставить на место чиновников, которые такое творят». Их ссылки на туристов неадекватны, считает лидер белорусского НГО. Он подчеркнул: «Мы не против английского языка. К нам туристы приезжают, многие на нём говорят — пожалуйста. Но почему русского языка нет? Основная часть туристов, кстати — это россияне».

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«Не может не быть национальным языком тот язык, на котором говорит вся нация! Скажите кубинцам, что испанский язык — не их национальный язык», — сказал представитель белоруской общественности.

Школьников усмотрел проявления национализма не только в языковой политике, проводимой в Белоруссии, но и в причинах неадекватного восприятия «Бессмертного полка», отметив, что речь идёт о противопоставлении различных групп граждан по признаку мировоззения.

«Мы хотим идти вместе. Для нас это вопрос стабильности, наших успехов и так далее, в конце концов — вопрос возрождения нашего общего, мощного, заботливого государства — Союза Советских Социалистических Республик», — подытожил Леонид Школьников.

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